Миссия МАГАТЭ впервые посетила электроподстанцию в Украине

Напомним, что на днях в Киевской области на территории электроподстанции обнаружили взрывчатку. Ее нашли энергетики при осмотре поврежденных электросетей в четверг, 12 сентября.

В то же время, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары Российской Федерации по энергетике Украины могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на АЭС. В то же время, он отметил, что российские военные знают о данной опасности.

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