Миссия МАГАТЭ впервые посетила электроподстанцию в Украине

Сотрудники МАГАТЭ посетили электроподстанцию в Украине. Это был первый визит миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "МАГАТЭ" и "Укрэнерго".
"Наблюдатели МАГАТЭ начали работу на высоковольтных электроподстанциях системы передачи. 12 сентября мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии посетила одну из подстанций "Укрэнерго", которая была внесена в список ключевых в контексте обеспечения безопасной работы АЭС", - сообщили в "Укрэнерго".
В МАГАТЭ отметили, что надежный доступ к внешнему источнику питания является одной из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, которые два с половиной года назад очертил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
Напомним, что на днях в Киевской области на территории электроподстанции обнаружили взрывчатку. Ее нашли энергетики при осмотре поврежденных электросетей в четверг, 12 сентября.
В то же время, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары Российской Федерации по энергетике Украины могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на АЭС. В то же время, он отметил, что российские военные знают о данной опасности.
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