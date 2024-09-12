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У Київській області виявили вибухівку на території електропідстанції , - Міненерго

Київська область, Четвер 12 вересня 2024 17:10
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У Київській області виявили вибухівку на території електропідстанції , - Міненерго Ілюстративне фото: у Київській області виявили вибухівку на території електропідстанції (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області на території електропідстанції виявили вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго також розповіли, що зараз енергетики ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня.

За інформацією відомства, стан в енергосистемі стабільний, проте цей обстріл одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.

Нічна атака на Київ 12 вересня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни намагалися атакувати Київ. Окупанти направили на столицю безпілотники у декілька хвиль.

Однак ворожі дрони не долетіли до Києва, їх збили на підступах до столиці.

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Міненерго Київська область Електроенергія
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