У Київській області виявили вибухівку на території електропідстанції , - Міненерго

У Київській області на території електропідстанції виявили вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго також розповіли, що зараз енергетики ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня.

За інформацією відомства, стан в енергосистемі стабільний, проте цей обстріл одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.