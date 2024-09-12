Росіяни можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС, - Галущенко

Удари Російської Федерації по енергетиці України можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС. І російські військові знають про це.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посилання на Bloomberg .

Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.

Галущенко заявив, що російські удари все більше наближають ядерні ризики до кордонів України з Європейським союзом.

"Вони точно знають, що роблять. Не випадково вони атакують підстанції, критично важливі для ядерної безпеки", - сказав Галущенко.

Міністр пояснив, що підстанції забезпечують стабільність, регулюючи передачу електроенергії високої напруги. На відміну від викопних чи відновлюваних джерел, для роботи ядерних станцій потрібен постійний потік електроенергії для підтримки роботи систем безпеки.

Без цього паливо в активній зоні реактора може перегрітися, а це, своєю чергою, загрожує неконтрольованим і небезпечним викидом радіації.

В Україні є тисячі електропідстанцій, але під загрозою знаходяться десять ключових вузлів, пов’язаних з атомними станціями. Їхнє знищення може занурити країну в темряву та спровокувати радіаційну надзвичайну ситуацію.