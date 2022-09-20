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Місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глави МЗС країн ЄС обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

За словами дипломата, рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.

"Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів", - сказав Боррель.

За його словами, рішення має бути узгоджене з українською стороною.

Зустріч глав МЗС країн Євросоюзу відбулася в Нью-Йорку незадовго до відкриття тижня високого рівня 77-ї сесії Генасамблеї ООН, участь у якій візьмуть делегації більш ніж зі 180 країн.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Польщі та Німеччини раніше у вересні виступили за створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських військових.

Створити місію для навчання ЗСУ у Європі запропонував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Таку ініціативу підтримали міністри оборони країн ЄС, але поки невідомо, де може ґрунтуватися місія і коли розпочнеться програма.

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Військова допомога