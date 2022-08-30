ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боррель дал зеленый свет миссии ЕС по обучению украинских военных

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 11:38
Боррель дал зеленый свет миссии ЕС по обучению украинских военных Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Министры обороны стран Европейского союза на встрече в Праге достигнут договоренности об организации совместного обучения для украинских военных. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель дал зеленый свет для миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боррель заявил, что ситуация на фронте по-прежнему остается очень плохой. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать поддержку", - сказал Боррель.

По его словам, на встрече в Праге 30 августа будет достигнуто общее политическое согласие по учебной миссии. "Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии", - сказал он.

Его комментарии в Праге прозвучали за несколько часов до того, как в городе должны состояться переговоры между министрами иностранных дел для обсуждения различных вопросов, включая возможный запрет на въезд в ЕС для российских туристов.

Несколько стран ЕС уже какое-то время обучают украинские войска, в основном обращению с оружием, которое западные страны поставляют Украине, чтобы помочь ей бороться с вторжением России.

Напомним, перед встречей министров обороны дипломаты ЕС заявили, что пока неясно, где может базироваться учебная программа ЕС и какой у нее может быть мандат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Зимний фронт. Какие вызовы стоят перед Украиной не только на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зимний фронт. Какие вызовы стоят перед Украиной не только на поле боя