Министры обороны стран ЕС поддержали создание учебной миссии для украинских военных

"В настоящее время реализуется множество инициатив по подготовке (украинских военных - ред.), но потребности огромны. И нам необходимо обеспечить согласованность этих усилий. Я могу сказать, что все государства-члены четко согласны с этим и с тем, чтобы начать работу, необходимую для определения параметров миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине", - заявил Боррель по итогам сегодняшней встречи глав Минобороны стран ЕС в Праге.

Он подчеркнул, что решение о создании учебной миссии не было принято сегодня, поскольку это была неформальная встреча. По его словам, речь идет о начале проведения подготовительной работы, которая включает контакты с украинцами и определение юридических и оперативных параметров.

"Совершенно очевидно, что мы должны быть скорыми и амбициозными, чтобы продемонстрировать добавочную ценность и гибкость, основанную на нуждах Вооруженных сил Украины. Поэтому министр обороны Украины (Алексей Резников - ред.) представил нам список тренировочных мероприятий на разных уровнях, в различных временных перспективах - краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных, которые им нужны", - добавил Боррель.