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"Місія честі": в ССО розповіли, як евакуювали загиблого бійця з-під носа ворога

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Київ, Четвер 20 квітня 2023 12:28
"Місія честі": в ССО розповіли, як евакуювали загиблого бійця з-під носа ворога Фото: в ССО розповіли, як евакуювали загиблого бійця з-під носа ворога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Силах спеціальних операцій розповіли про місію евакуації загиблого побратима. Тіло діставали з позицій, які перебувають під щільним обстрілом ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ССО.

"Коли під час однієї з операцій на півдні загинув оператор бойової групи - його поранені побратими були змушені лишити тіло під час відходу. Та, полишаючи загиблого, добре розуміли, що віднині їхнім головним завданням є повернення свого товариша назад", - зазначають військові.

Захисники підкреслюють, що для них честь забрати своїх загиблих побратимів.

"Ніхто не лишається на полі бою", - сказав оператор Сил спеціальних операцій ЗС України, який вирушив за загиблим побратимом.

За його словами, район, де лишилося тіло нашого воїна, перебував під щільним обстрілом росіян і ризиком була сама спроба дійти тієї ділянки.

Втім, попри надзвичайну небезпеку оператори Сил спеціальних операцій дісталися свого товариша і забрали його тіло з-під носа противника.

Подробиці останнього бою та подальшої евакуації нашого полеглого бійця - дізнайтеся у відеоролику, де воїн ССО розповідає про безпосередню участь у рятувальній місії.

Нагадаємо, нещодавно в ССО розповіли, як на Донецькому напрямку знищили російську станцію постановки перешкод "Житель".

Додамо, раніше бійці ССО показали, як знищують позиції ворожих гармат на Донбасі.

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