"Артемида-2" облетела Луну: как проходит первая за полвека миссия и когда будет посадка

На этой неделе человечество успешно вернулось к Луне. Экипаж космического корабля Orion в рамках миссии NASA под названием "Артемида-2" (Artemis II) облетел спутник Земли и теперь возвращается домой.

Главное: Исторический полет: NASA впервые за более чем полвека отправило пилотируемую миссию к Луне. 1 апреля корабль Orion с четырьмя астронавтами стартовал в 10-дневное путешествие.

NASA впервые за более чем полвека отправило пилотируемую миссию к Луне. 1 апреля корабль Orion с четырьмя астронавтами стартовал в 10-дневное путешествие. Уникальный экипаж: К Луне впервые полетели женщина, афроамериканец и гражданин Канады.

К Луне впервые полетели женщина, афроамериканец и гражданин Канады. Новый абсолютный рекорд: Во время полета команда "Артемиды-2" отдалилась от Земли на 406 778 км, побив рекорд дальности миссии "Аполлон-13", который держался с 1970 года.

Во время полета команда "Артемиды-2" отдалилась от Земли на 406 778 км, побив рекорд дальности миссии "Аполлон-13", который держался с 1970 года. Без высадки: Цель этой миссии - не посадка на спутник, а облет и критическое тестирование систем корабля в глубоком космосе.

Цель этой миссии - не посадка на спутник, а облет и критическое тестирование систем корабля в глубоком космосе. Что дальше: Этот полет является важным испытанием перед возвращением людей на поверхность Луны (запланировано на 2028 год) и финальной целью NASA - покорением Марса.

Что известно о миссии "Артемида-2"

"Артемида-2" - это первый пилотируемый испытательный полет NASA к Луне за более чем 50 лет. Миссия стартовала 1 апреля из Космического центра Кеннеди. В тот день ракета-носитель компании NASA успешно отправила космический корабль Orion в 10-дневное путешествие к Луне.

Цель миссии: Четверо астронавтов NASA проверяют системы корабля Orion. Это критически важно для будущих дальних космических полетов и создания постоянной базы на Луне.

Экипаж миссии:

Командир - Рид Вайзман

Пилот - Виктор Гловер

Специалист по миссиям - Кристина Кох

Специалист по миссиям - Джереми Хансен

Фото: экипаж миссии "Артемида-2" состоит из четырех австронавтов (nasa.gov)

План миссии:

Старт и вывод в космос: Сверхтяжелая ракета SLS вывела корабль Orion с экипажем на околоземную орбиту.

Проверка систем на орбите: Корабль совершил маневры для выхода на высокую околоземную орбиту. Экипаж имел около 23 часов на полное тестирование систем Orion вблизи Земли.

Тест ручного управления: Orion отсоединился от разгонного блока и использовал его как цель для отработки ручного пилотирования, маневрирования и сближения.

Курс на Луну: Последнее большое включение двигателя направило Orion на траекторию свободного возвращения. Гравитация Луны начала преобладать над земной на 5-й день полета.

Облет Луны: Экипаж приблизился к спутнику на расстояние от 6,4 тысячи до 9,6 тысячи километров. Пролетая над обратной стороной Луны, астронавты на около 40 минут потеряли связь с Землей, однако сделали уникальные фото и видео.

Возвращение домой: Гравитационное поле системы Земля-Луна естественным образом теперь направляет корабль обратно. За 5 часов до входа в атмосферу от капсулы с экипажем отсоединится сервисный модуль.

Вход в атмосферу: Капсула войдет в плотные слои атмосферы. Тепловой щит примет на себя удар перегретой плазмы (температура будет достигать около 1650°C), из-за чего связь с экипажем снова временно исчезнет.

Приводнение: Система из 11 парашютов поэтапно затормозит капсулу со скорости более 200 км/ч до безопасных 27 км/ч. После падения в воду специальные надувные подушки выровняют корабль для безопасного выхода астронавтов.

Фото: как выглядит план полета миссии "Артемида-2" (nasa.gov)

Интересные факты о миссии

Факт №1. Виктор Гловер войдет в историю как первый афроамериканец, совершивший полет вокруг Луны, пишет Forbes. Эта миссия станет знаковой и для Кристины Кох и Джереми Хансена - они станут первыми женщиной и канадцем, которые отправились в такое далекое космическое путешествие.

Факт №2. Во время полета экипаж побил рекорд миссии "Аполлон-13", который держался с 1970 года, удалившись от Земли на 406 778 км. Несмотря на грандиозность события, астронавт Джереми Хансен считает, что останавливаться на этом не стоит. Он призвал грядущие поколения превзойти это достижение как можно скорее.

Факт №3. Сразу после установления рекорда экипаж обратился на Землю с трогательной просьбой: позволить им дать имена двум новым лунным кратерам, рассказало The Guardian.

Один предложили назвать "Интегрити" (в честь своей капсулы), а другой - "Кэрролл", в память о жене командира Рида Вайзмана, которая умерла от рака.

Фото: NASA показало обратную сторону Луны, которую сфотографировал экипаж Orion (nasa.gov)

Во время передачи этого запроса в центр управления Вайзман расплакался, и вся команда растроганно обнялась. В NASA подтвердили, что передадут эти предложения на официальное утверждение в Международный астрономический союз.

Факт №4. Во время облета Луны экипаж прослушал послание Джима Ловелла - легендарного командира "Аполлона-13". Свое послание он оставил за два месяца до смерти в прошлом году: "Добро пожаловать в мои старые края. Это исторический день, но за работой не забудьте насладиться пейзажем".

В знак уважения команда взяла в полет шелковую нашивку миссии "Аполлон-8", которая когда-то летала к Луне вместе с Ловеллом. Демонстрируя эту реликвию перед решающим пролетом, астронавт Рид Вайзман отметил, что для экипажа это огромная честь.

Факт №5. Не обошлось и без курьезов. На пути к Луне у экипажа возникли проблемы с космическим туалетом. Из-за замерзания вентиляционной трубы система временно не могла сбрасывать отходы за борт.

Чтобы растопить ледяной затор, астронавтам пришлось специфически маневрировать, разворачивая корабль отверстием к Солнцу, и включать обогреватели, а тем временем использовать резервные пластиковые контейнеры.

В NASA уверяют, что сейчас система снова работает, а эти сантехнические проблемы никак не повлияли на траекторию исторического полета вокруг Луны.

Фото: экипаж Orion впервые за более чем полвека сфотографировал Землю (nasa.gov)

Какие следующие планы NASA

На поверхность Луны человечество должно вернуться не ранее 2028 года, а дальше - миссии к спутнику Земли должны стать регулярными.

Сейчас планы NASA на Луну выглядят так:

"Артемида-3" (2027 год) - испытание модулей: Это будет демонстрационная миссия на низкой околоземной орбите. Ее главная цель - протестировать коммерческие посадочные аппараты от компаний SpaceX и/или Blue Origin.

"Артемида-4" (начало 2028 года) - первая высадка: Исторический этап программы, который предусматривает непосредственное возвращение людей на Луну.

"Артемида-5" (конец 2028 года) - старт регулярных полетов: Следующая миссия на поверхность Луны с использованием стандартной конфигурации сверхтяжелой ракеты SLS. После этого этапа NASA планирует поставить лунные экспедиции на поток и осуществлять их ориентировочно раз в год.

Луна - подготовка к полету на Марс

Глобальной целью NASA для пилотируемых полетов остается Марс. Исследование Красной планеты способно пролить свет на прошлое и будущее самой Земли и, возможно, дать ответ на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.

В этом контексте нынешние полеты на Луну являются критически важным подготовительным этапом: спутник Земли станет идеальным полигоном для испытания новейших технологий, которые впоследствии позволят астронавтам отправиться в сверхдальнее космическое путешествие и покорить Марс.