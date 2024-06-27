Місце пуску "Шахедів". На мисі Чауда у Криму шириться пожежа: супутникові знімки

У Криму за добу у декілька разів збільшилася площа пожежі на мисі Чауда. Там розташовані військові об'єкти окупантів, зокрема місце пуску "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Крім того, на мисі Чауда розташований полігон окупаційних військ. Його знову відкрили у 2016 році. Українські військові зазначають, що Чауда є один з місцем пусків дронів-камікадзе.

"Крим.Реалії" повідомляють, що на мисі Чауда на півдні Феодосійської затоки знаходяться позиції берегової та протиповітряної оборони РФ.

Загалом площа пожежа на мисі Чауда зросла у декілька разів.

Видання порівняло супутникові знімки за 25 та 26 червня. Зображення свідчать, що охоплена пожежею територія значно збільшилася, вогонь вже дійшов до будівель на території військової частини.

Нагадаємо, кримські ЗМІ повідомляли, що ввечері 25 червня у районі мису Чауда у Криму виникла пожежа. Вона супроводжувалася задимленням. Причини загоряння поки невідомі.

Варто додати, що росіяни запускають "Шахеди" по Україні не лише з Криму. Також пуски здійснюються з Краснодарського краю, Курської і Бєлгородської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.