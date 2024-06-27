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Место пуска "Шахедов". На мысе Чауда в Крыму распространяется пожар: спутниковые снимки

Крым, Четверг 27 июня 2024 12:23
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Место пуска "Шахедов". На мысе Чауда в Крыму распространяется пожар: спутниковые снимки Фото: пожар на мысе Чауда в Крыму распространяется (t.me/krymrealii)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму за сутки в несколько раз увеличилась площадь пожара на мысе Чауда. Там расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Издание сравнило спутниковые снимки за 25 и 26 июня. Изображения свидетельствуют, что охваченная пожаром территория значительно увеличилась, огонь уже дошел до построек на территории воинской части.

В целом площадь пожара на мысе Чауда выросла в несколько раз.

"Крым.Реалии" сообщают, что на мысе Чауда на юге Феодосийского залива находятся позиции береговой и противовоздушной обороны РФ.

Кроме того, на мысе Чауда расположен полигон оккупационных войск. Его снова открыли в 2016 году. Украинские военные отмечают, что Чауда является одним из места пусков дронов-камикадзе.

Место пуска &quot;Шахедов&quot;. На мысе Чауда в Крыму распространяется пожар: спутниковые снимки

скриншот google.com/maps

Напомним, крымские СМИ сообщали, что вечером 25 июня в районе мыса Чауда в Крыму возник пожар. Он сопровождался задымлением. Причины возгорания пока не известны.

Стоит добавить, что россияне запускают "Шахеды" по Украине не только из Крыма. Также пуски осуществляются из Краснодарского края, Курской и Белгородской областей.

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