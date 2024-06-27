Место пуска "Шахедов". На мысе Чауда в Крыму распространяется пожар: спутниковые снимки

В Крыму за сутки в несколько раз увеличилась площадь пожара на мысе Чауда. Там расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Издание сравнило спутниковые снимки за 25 и 26 июня. Изображения свидетельствуют, что охваченная пожаром территория значительно увеличилась, огонь уже дошел до построек на территории воинской части.

В целом площадь пожара на мысе Чауда выросла в несколько раз.

"Крым.Реалии" сообщают, что на мысе Чауда на юге Феодосийского залива находятся позиции береговой и противовоздушной обороны РФ.

Кроме того, на мысе Чауда расположен полигон оккупационных войск. Его снова открыли в 2016 году. Украинские военные отмечают, что Чауда является одним из места пусков дронов-камикадзе.

скриншот google.com/maps