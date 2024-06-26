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У Криму зафіксували пожежу на мисі Чауда: звідти окупанти запускають "Шахеди"

Крим, Середа 26 червня 2024 13:02
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У Криму зафіксували пожежу на мисі Чауда: звідти окупанти запускають "Шахеди" Фото: на мисі Чауда у Криму сталася пожежа (t.me/krymrealii)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму сталася пожежа на мисі Чауда на півдні Феодосійської затоки. Звідти російські окупанти запускають дрони-камікадзе по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Видання з посилання на очевидців ввечері 25 червня повідомив про пожежу у районі мису Чауда. Там спостерігалося сильне задимлення.

Що стало причиною пожежі - невідомо. Проте видання також опублікувало супутниковий знімок, який підтверджує пожежу.

Місце пусків "Шахедів"

ЗМІ повідомляють, що біля мису Чауда у Криму розташовано декілька військових об'єктів Росії. Зокрема, поряд знаходиться полігон окупаційних військ. Наприкінці 1980-х років його закрили, але у 2016 році росіяни відновили роботу полігону.

Українські військові зазначають, що росіяни використовують мис Чауда як одне з місць для запуску "Шахедів" по Україні.

У Криму зафіксували пожежу на мисі Чауда: звідти окупанти запускають &quot;Шахеди&quot;

скриншот google.com/maps

Раніше британська розвідка зазначала, що Росія має щонайменше п'ять напрямків для пусків дронів-камікадзе. Це окупований Крим, а також Краснодарський край, Курська і Бєлгородська області.

На думку британських розвідників, місць пусків "Шахедів" може побільшати.

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