Британський бізнес, який пов'язаний з допомогою Силам оборони України, отримав попередження від уряду та розвідки. Йдеться про посилення російських диверсій та підпалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії.
У спільному попередженні британського Кабміну, міністерства оборони, Національного управління з питань захисту (NPSA), підрозділу MI5, наголошується актуальна загроза від РФ на території Британії.
"Компанії мають діяти зараз, щоб зменшити можливості для ворожих суб’єктів ідентифікувати організацію чи співробітників як цілі, провести розвідку та здійснити напади на людей, об’єкти чи операції", - йдеться у заяві.
У попередженні вказується, що впродовж останніх місяців почастішали спроби РФ "здійснювати диверсії проти європейських об'єктів, пов'язаних з обороною". Мова йде, до прикладу, про підпали.
Така діяльність спрямована на підрив підтримки України та може включати інші ворожі дії, такі як залякування, шпигунство та інформаційні операції, заявили в уряді.
"Якщо ваша організація підтримує військові закупівлі або постачає обладнання збройним силам України, вона може стати мішенню. Це включає організації з ланцюгу постачання", - йдеться у дописі.
У попередженні окреслено низку заходів для зменшення загрози російського саботажу:
Організаціям радять навчити свій персонал:
Також рекомендується захистити найважливіші активи, регулярно переглядати записи відеоспостереження, забезпечити контроль доступу, а також відпрацювати "процедури реагування на підозрілу діяльність".
Раніше РБК-Україна писало, що російські спецслужби розгортають агентурні мережі в країнах ЄС через Telegram, WhatsApp і Discord - лише з початку 2026 року на платформі з'явилося понад 20 мільйонів оголошень про легкий заробіток.
Насамперед вербувальники націлюються на фінансово вразливих людей: місцевих жителів, біженців і мігрантів.
Крім того, спецслужби РФ на межі жовтня і листопада планували диверсію з великою кількістю жертв на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ, у якій хотіли звинуватити Україну.
Попередження про заплановану провокацію надійшло від спецслужб партнерів, однак також на неї вказували аналітики польської розвідки.
Також українська розвідка повідомляла, що Росія готує нові провокації, щоб дестабілізувати Європу.
Мета - скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації ЗСУ, а також залякування європейських урядів та суспільств.