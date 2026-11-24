Британский бизнес, связанный с помощью Силам обороны Украины, получил предупреждение от правительства и разведки. Речь идет об усилении российских диверсий и поджогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии.
В совместном предупреждении британского Кабмина, министерства обороны, Национального управления по защите (NPSA), подразделения MI5, отмечается актуальная угроза от РФ на территории Британии.
"Компании должны действовать сейчас, чтобы уменьшить возможности для враждебных субъектов идентифицировать организацию или сотрудников как цели, провести разведку и совершить нападения на людей, объекты или операции", - говорится в заявлении.
В предупреждении указывается, что в последние месяцы участились попытки РФ "совершать диверсии против европейских объектов, связанных с обороной". Речь идет, к примеру, о поджогах.
Такая деятельность направлена на подрыв поддержки Украины и может включать в себя другие враждебные действия, такие как запугивание, шпионаж и информационные операции, заявили в правительстве.
"Если ваша организация поддерживает военные закупки или снабжает оборудование вооруженными силами Украины, она может стать мишенью. Это включает организации из цепи поставок", - говорится в сообщении.
В предупреждении очерчен ряд мер по уменьшению угрозы российского саботажа:
Организациям советуют научить свой персонал:
Также рекомендуется защитить наиболее важные активы, регулярно просматривать записи видеонаблюдения, обеспечить контроль доступа, а также отработать "процедуры реагирования на подозрительную деятельность".
Ранее РБК-Украина писало, что российские спецслужбы разворачивают агентурные сети в странах ЕС через Telegram, WhatsApp и Discord - только с начала 2026 года на платформе появилось более 20 миллионов объявлений о легком заработке.
В первую очередь вербовщики нацеливаются на финансово уязвимых людей: местных жителей, беженцев и мигрантов.
Кроме того, спецслужбы РФ на рубеже октября и ноября планировали диверсию с большим количеством жертв на территории Польши у границы с Калининградской областью РФ, в которой хотели обвинить Украину.
Предупреждение о запланированной провокации поступило от спецслужб партнеров, однако на нее также указывали аналитики польской разведки.
Также украинская разведка сообщала, что Россия готовит новые провокации, чтобы дестабилизировать Европу .
Цель - сокращение или лишение внешней поддержки Украины путем дискредитации ВСУ, а также запугивание европейских правительств и обществ.