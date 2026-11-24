Британский бизнес, связанный с помощью Силам обороны Украины, получил предупреждение от правительства и разведки. Речь идет об усилении российских диверсий и поджогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии.

РФ усилит диверсии в Британии

В совместном предупреждении британского Кабмина, министерства обороны, Национального управления по защите (NPSA), подразделения MI5, отмечается актуальная угроза от РФ на территории Британии.

"Компании должны действовать сейчас, чтобы уменьшить возможности для враждебных субъектов идентифицировать организацию или сотрудников как цели, провести разведку и совершить нападения на людей, объекты или операции", - говорится в заявлении.

В предупреждении указывается, что в последние месяцы участились попытки РФ "совершать диверсии против европейских объектов, связанных с обороной". Речь идет, к примеру, о поджогах.

Такая деятельность направлена на подрыв поддержки Украины и может включать в себя другие враждебные действия, такие как запугивание, шпионаж и информационные операции, заявили в правительстве.

"Если ваша организация поддерживает военные закупки или снабжает оборудование вооруженными силами Украины, она может стать мишенью. Это включает организации из цепи поставок", - говорится в сообщении.

Что делать компаниям

В предупреждении очерчен ряд мер по уменьшению угрозы российского саботажа:

минимизация распространения "ненужной публичной информации",

применение "ориентированного на безопасность подхода к собственным коммуникациям и деятельности в Интернете".

Организациям советуют научить свой персонал:

распознавать вражескую разведку,

защищать личную безопасность,

своевременно сообщать о проблемах.

Также рекомендуется защитить наиболее важные активы, регулярно просматривать записи видеонаблюдения, обеспечить контроль доступа, а также отработать "процедуры реагирования на подозрительную деятельность".