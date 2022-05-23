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Мишель возглавил переговоры лидеров Азербайджана и Армении

Переговоры (Фото: consilium.europa.eu)
Автор: Константин Широкун

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед трехсторонней встречей, на которой обсуждался Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщает официальный Баку, Алиев сказал Мишелю, что Азербайджан изложил пять принципов, основанных на международном праве, для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного соглашения.

Пашинян обсудил с Мишелем ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, гуманитарные вопросы и подчеркнул необходимость их решения, сообщили в офисе премьер-министра Армении.

Напомним, что Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов. В результате такого решения властей Азербайджана российские самолеты вынуждены летать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону.

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