Мишель возглавил переговоры лидеров Азербайджана и Армении

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед трехсторонней встречей, на которой обсуждался Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Как сообщает официальный Баку, Алиев сказал Мишелю, что Азербайджан изложил пять принципов, основанных на международном праве, для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного соглашения.

Пашинян обсудил с Мишелем ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, гуманитарные вопросы и подчеркнул необходимость их решения, сообщили в офисе премьер-министра Армении.