Мішель очолив переговори лідерів Азербайджану та Вірменії

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів двосторонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном перед тристоронньою зустріччю, на якій обговорювався Нагірний Карабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Як повідомляє офіційний Баку, Алієв сказав Мішелю, що Азербайджан виклав п'ять принципів, заснованих на міжнародному праві, для нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном і підписання мирної угоди.

Пашинян обговорив з Мішелем ситуацію навколо Нагірного Карабаху, гуманітарні питання і підкреслив необхідність їх вирішення, повідомили в офісі прем'єр-міністра Вірменії.