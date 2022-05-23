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Мішель очолив переговори лідерів Азербайджану та Вірменії

Переговори (Фото: consilium.europa.eu)
Автор: Константин Широкун

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів двосторонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном перед тристоронньою зустріччю, на якій обговорювався Нагірний Карабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляє офіційний Баку, Алієв сказав Мішелю, що Азербайджан виклав п'ять принципів, заснованих на міжнародному праві, для нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном і підписання мирної угоди.

Пашинян обговорив з Мішелем ситуацію навколо Нагірного Карабаху, гуманітарні питання і підкреслив необхідність їх вирішення, повідомили в офісі прем'єр-міністра Вірменії.

Нагадаємо, що Азербайджан закрив своє небо для російських військових літаків. В результаті такого рішення влади Азербайджану російські літаки змушені літати над Іраном і Каспійським морем по дорозі в Ростов-на-Дону.

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