Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов, - СМИ

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российской военной авиации, направлявшейся в Сирию и Армению. Ранее аналогичный шаг предприняли власти Турции .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Azeri Times .

Издание утоняет, что власти Азербайджана и России не подтвердили эту новость. Однако, отмечает газета, российские военные самолеты избегают азербайджанского воздушного пространства.

По его данным, в результате такого решения властей Азербайджана российские самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию, вынуждены летать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону.

Напомним, после нападения России на Украину страны ЕС закрыли свое небо для российских самолетов. В результате отправленный из Москвы борт в Грецию, для эвакуации дипломатов РФ, был вынужден пролететь более 15 тысяч километров.

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