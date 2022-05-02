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Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов, - СМИ

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Баку, Понедельник 02 мая 2022 17:43
Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов, - СМИ Фото: Азербайджан закрыт свое небо для российской военной авиации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российской военной авиации, направлявшейся в Сирию и Армению. Ранее аналогичный шаг предприняли власти Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Azeri Times.

"Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов", - сообщает издание.

По его данным, в результате такого решения властей Азербайджана российские самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию, вынуждены летать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону.

Издание утоняет, что власти Азербайджана и России не подтвердили эту новость. Однако, отмечает газета, российские военные самолеты избегают азербайджанского воздушного пространства.

Напомним, после нападения России на Украину страны ЕС закрыли свое небо для российских самолетов. В результате отправленный из Москвы борт в Грецию, для эвакуации дипломатов РФ, был вынужден пролететь более 15 тысяч километров.

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