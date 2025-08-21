ua en ru
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ

Київ, Четвер 21 серпня 2025 10:15
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Мілан Лєліч

Припинення вогню в російсько-українській війні стало б гарним результатом потенційної зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Інакше складно уявити успіх у подальших переговорах.

Про це президент заявив на зустрічі з журналістами 20 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, формат, який пролунав у Вашингтоні, уже сам по собі є певним компромісом.

"Ми входимо у двосторонній формат, потім у тристоронній (із Трампом, - ред.) . Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі і без того чи іншого формату припинення вогню, - тристоронній майже неможливий", - сказав він.

Причина - США мають бути присутні вже в момент закінчення війни. Або в якийсь момент, який дасть сигнал, що війна закінчиться. Інакше успіху не буде, вважає Зеленський.

Він також передав меседж Дональду Трампу: час тиші знадобиться в будь-якому разі, щоб напрацювати весь план закінчення війни. Якщо всі хочуть, щоб план був серйозним. І європейські лідери підтримують українську точку зору.

Зеленський додав, що питання територій - це питання, яке буде обговорюватися безпосередньо з Путіним. А не на будь-яких інших рівнях.

"Я пояснив чому наші території такі важливі. І я сказав, що Путін хоче нам продати якесь "повітря", що він не буде на нас наступати, а за це віддайте те, що ви контролюєте. Думаю, це просто його закид, він розуміє, що так воно не буде. Може, на це він і розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає умови, щоб ви їх не могли сприймати", - сказав він.

Зазначимо, раніше українська сторона наполягала, щоб перед реальними мирними переговорами на фронті встановилося припинення вогню. Цю ініціативу Трампа ще навесні підтримала Україна, пропонувалося навіть часткове перемир'я в повітрі та на морі.

Нагадаємо, після візиту до Вашингтона президент Зеленський заявив, що не висуватиме жодних попередніх умов для зустрічі з Путіним. Бо якщо почнуть говорити про "ceasefire", у Москви знайдеться сотня відмовок.

Україну підтримувала Європа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок теж заявив, що припинення вогню має передувати переговорам. Але схоже європейські лідери вже погодилися не вимагати перемир'я, щоб Дональд Трамп залишався в процесі.

Сам Трамп, який сподівався на те, що перемир'я в Україні стане досягненням його саміту з Путіним на Алясці, вже каже інше: припинення вогню все одно нібито рідко дотримується, тому треба зосередитися на мирній угоді.

