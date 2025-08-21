Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ

По его словам, прозвучавший в Вашингтоне формат уже сам по себе является неким компромиссом.

"Мы входим в двусторонний формат, затем в трехсторонний (с Трампом, - ред.) . Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня, - трехсторонний почти невозможен", - сказал он.

Причина - США должны присутствовать уже в момент окончания войны. Или в какой-то момент, который даст сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет, считает Зеленский.

Он также передал месседж Дональду Трампу: время тишины понадобится в любом случае, чтобы наработать весь план окончания войны. Если все хотят, чтобы план был серьезным. И европейские лидеры поддерживают украинскую точку зрения.

Зеленский добавил, что вопрос территорий - это вопрос, который будет обсуждаться напрямую с Путиным. А не на каких-либо других уровнях.

"Я объяснил почему наши территории так важны. И я сказал, что Путин хочет нам продать какой-то "воздух", что он не будет на нас наступать, а за это отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его вброс, он понимает, что так оно не будет. Может, на это он и рассчитывает, потому что не хочет заканчивать войну. Заранее дает условия, чтобы вы их не могли воспринимать", - сказал он.