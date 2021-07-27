Миру нужно готовиться к аномальной жаре, - ученые
Фото: в мире будет аномальная жара (GettyImages)
Ученые из Высшей технической школы Цюриха предупредили об аномальной жаре в мире. Человечеству нужно к этому подготовиться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал Axios.
По его словам, данные явления будут наблюдаться уже в ближайшие десятилетия.
"Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - сообщил один из участников исследования Эрик Фишер.
Отмечается, что рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го по 2050 год, а с 2051-го по 2080 год - от трех до 21 раза чаще.
Напомним, метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет.
Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали "ошеломляющую" жару в Арктике.