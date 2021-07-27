Світу потрібно готуватися до аномальної спеки, - вчені
Вчені з Вищої технічної школи Цюріха попередили про аномальну спеку в світі. Людству потрібно до цього підготуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал Axios.
За його словами, дані явища будуть спостерігатися вже в найближчі десятиліття.
"Нам слід приготуватися до рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди", - повідомив один з учасників дослідження Ерік Фішер.
Зазначається, що рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше в період з 2021-го по 2050 рік, а з 2051-го по 2080 рік - від трьох до 21 рази частіше.
Нагадаємо, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.
Раніше повідомлялося, що метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.