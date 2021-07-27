ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Світу потрібно готуватися до аномальної спеки, - вчені

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 27 липня 2021 12:39
Світу потрібно готуватися до аномальної спеки, - вчені Фото: у світі буде аномальна спека (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені з Вищої технічної школи Цюріха попередили про аномальну спеку в світі. Людству потрібно до цього підготуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал Axios.

За його словами, дані явища будуть спостерігатися вже в найближчі десятиліття.

"Нам слід приготуватися до рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди", - повідомив один з учасників дослідження Ерік Фішер.

Зазначається, що рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше в період з 2021-го по 2050 рік, а з 2051-го по 2080 рік - від трьох до 21 рази частіше.

Нагадаємо, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.

Раніше повідомлялося, що метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
глобальное потепление жара климат
NEWS
Втричі більше, ніж вчора: в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусу
Втричі більше, ніж вчора: в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусу
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу