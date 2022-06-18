Миру грозит ад на Земле из-за войны в Украине: в ООН сделали заявление

Мир столкнется с адом на земле, если не отреагирует немедленно. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас, это положить конец этой чертовой войне России против Украины и разблокировать порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, которого цитирует The Guardian.

"Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за СOVID-19 и роста цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война разрушительна. Это очень, очень пугающее время", - заявил Бизли.

Он подчеркнул, что если кризис не будет решен, это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции, напомнив, что после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция возросли, а экономические факторы, которые мы имеем сегодня, "намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад" .

"Мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад... Это лишь признак будущих событий", - говорит Бизли.

В свою очередь он отметил, что Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек, а это - 42% мирового масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы.

Продовольственный кризис

Напомним, что российские войска блокируют минимум 20 миллионов тонн украинского зерна, которое не может попасть на мировые рынки, что усугубляет существующий продовольственный кризис.

Так, по подсчетам Всемирной продовольственной программы, количество людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, удвоилось со 135 миллионов до пандемии до 276 миллионов в начале 2022 года.

При этом, по оценкам ВПП, из-за войны это число возрастет до 323 миллионов.

Напомним, недавно стало известно, что Франция совместно со странами ЕС прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 млн тонн зерновых.

Добавим, в Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

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