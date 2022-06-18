Світу загрожує пекло на землі через війну в Україні: в ООН зробили заяву

Світ зіштовхнеться з пеклом на землі, якщо не відреагує негайно. Найкраще, що можна зробити прямо зараз, це покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, якого цитує The Guardian.

"Ще до української кризи ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через СOVID-19 і зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна. Це дуже, дуже лякаючий час", - заявив Бізлі.

Він підкреслив, якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції, нагадавши, що після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які ми маємо сьогодні, "набагато гірші, ніж ті, які ми спостерігали 15 років тому" .

"Ми вже спостерігаємо заворушення у Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, і у нас була дестабілізація у таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад… Це лише ознака майбутніх подій", - каже Бізлі.

Своєю чергою він зазначив, що Україна щорічно вирощує достатньо продуктів, щоб нагодувати 400 мільйонів людей, а це - 42% світової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці.

Продовольча криза

Нагадаємо, що російські війська блокують мінімум 20 мільйонів тонн українського зерна, яке не може потрапити на світові ринки, що посилює існуючу продовольчу кризу.

Так, за підрахунками Всесвітньої продовольчої програми, кількість людей, які страждають від відсутності продовольчої безпеки, подвоїлася зі 135 мільйонів до пандемії до 276 мільйонів на початку 2022 року.

При цьому, за оцінками ВПП, через війну це число зросте до 323 мільйонів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Франція спільно з країнами ЄС опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Мова йде про 22 млн тонн зернових.

Додамо, в Британії висловили сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.

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