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Мировые цены на продовольствие за год выросли почти на 30%. Что подорожало больше всего

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Четверг 06 января 2022 14:52
Мировые цены на продовольствие за год выросли почти на 30%. Что подорожало больше всего Фото: цены на продовольствие выросли на 28% за 2021 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года мировые цены на продовольственные товары снизились на 0,9% по сравнению с показателем ноября. По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 125,7 пункта, что на 28,1% выше показателя прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

"В нормальных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на вводимые ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году", - заявил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян.

По итогам года в целом среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО достигло максимального уровня с 2012 года и на 27,2% превысило показатель прошлого года: цены на кукурузу выросли на 44,1%, на пшеницу – на 31,3%, при этом цены на рис снизились на 4,0%.

По итогам 2021 года в целом среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО достигло исторического максимума, увеличившись на 65,8% по сравнению с 2020 годом.

Индекс цен на сахар ФАО за 2021 год вырос на 29,8% по сравнению с уровнем 2020 года, что является самым высоким среднегодовым показателем с 2016 года.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО по итогам 2021 года оказалось на 12,7% выше, чем в 2020 году.

По итогам 2021 года среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО оказалось на 16,9% выше уровня 2020 года

Напомним, в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 17,8%, в том числе в пределах Украины - на 14,1%, за пределы Украины - на 28,9%.

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