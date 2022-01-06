Світові ціни на продовольство за рік зросли майже на 30%. Що подорожчало найбільше

У грудні 2021 року світові ціни на продовольчі товари знизилися на 0,9% порівняно з показником листопада. За підсумками 2021 року середнє значення індексу продовольчих цін ФАО склало 125,7 пункту, що на 28,1% вище показника минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

"У нормальних умовах високі ціни ведуть до збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на вводяться ресурси, триваюча глобальна пандемія і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку у 2022 році", - заявив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.

За підсумками року в цілому середнє значення індексу цін на зернові ФАО досягло максимального рівня з 2012 року і на 27,2% перевищило показник минулого року: ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю – на 31,3%, при цьому ціни на рис знизилися на 4,0%.

За підсумками 2021 року в цілому середнє значення індексу цін на рослинні олії ФАО досягло історичного максимуму, збільшившись на 65,8% в порівнянні з 2020 роком.

Індекс цін на цукор ФАО за 2021 рік зріс на 29,8% порівняно з рівнем 2020 року, що є найвищим середньорічним показником з 2016 року.

Середнє значення індексу цін на м'ясо ФАО за підсумками 2021 року виявилося на 12,7% вище, ніж у 2020 році.

За підсумками 2021 року середнє значення індексу цін на молочну продукцію ФАО виявилося на 16,9% вище рівня 2020 року