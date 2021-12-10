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Производители продуктов за год подняли цены на 18%: что подорожало больше всего

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 12:43
Производители продуктов за год подняли цены на 18%: что подорожало больше всего Фото: производство продуктов подорожало за год на (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в ноябре 2021 года в сравнении с ноябрем прошлого года выросли на 60,7%. Цены в пределах Украины выросли на 69,2,1%, за пределы Украины - на 32,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 17,8%, в том числе в пределах Украины - на 14,1%, за пределы Украины - на 28,9%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 32,8%, в том числе внутри Украины - на 32,4 %.Производители продуктов за год подняли цены на 18%: что подорожало больше всегоНапомним, в ноябре 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили рост. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 134,4 пункта, что на 1,2% выше, чем в октябре, и на 27,3 % выше, чем в ноябре 2020 года.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем выросли на 0,8%. С начала 2021 года рост цен составил 9,4%. В годовом измерении (к ноябрю 2020 года) инфляция составила 10,3%, снизившись по сравнению с прошлым месяцем (10,9%).

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