Мировые цены на нефть возобновили рост: что послужило причиной

Цены на нефть выросли на торгах в Азии в пятницу, 22 июля, восстановившись после предыдущего снижения. Нефть дорожает из-за дефицита предложения и геополитической напряженности, несмотря на ослабление спроса в США на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,5%, до 105,37 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 1,4%, до 97,69 долларов за баррель.

"На экономическом фронте дела по-прежнему негативны, но мы, как и ранее, испытываем структурный дефицит нефти", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

По его словам, инвесторы думают о решении Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое будет принято на следующей неделе. Чиновники ФРС указали, что центральный банк, вероятно, повысит ставки на 75 базисных пунктов на своем заседании 26-27 июля.

"Несмотря на то, что в планах 75, прогноз будет важным, и любое смягчение прогноза повышения ставки будет полезно для глобального роста", - добавил Иннес.

В то время как признаки снижения спроса в США оказали давление на цены на нефть и привели к снижению базовых контрактов примерно на 3% на предыдущей сессии, ограниченные мировые запасы продолжали поддерживать рынок.

"Несмотря на резкое снижение цен на нефть, перспективы предложения остаются проблематичными. До тех пор, пока не появятся подтвержденные доказательства смягчения спроса, усиленный войной (Украина) дефицит предложения будет поддерживать цены на нефть на высоком уровне", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

WTI снизилась за последние две сессии после того, как данные показали, что спрос на бензин в США упал почти на 8% по сравнению с прошлым годом в разгар пикового летнего автомобильного сезона из-за рекордных цен на заправках. Напротив, признаки сильного спроса в Азии поддержали эталонную нефть марки Brent, обеспечив ее первый недельный прирост за шесть недель