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Світові ціни на нафту відновили зростання: що стало причиною

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 08:31
Світові ціни на нафту відновили зростання: що стало причиною Фото: ціни на нафту ростуть 22 липня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли на торгах в Азії в п'ятницю, 22 липня, відновившись після попереднього зниження. Нафта дорожчає через дефіцит пропозиції і геополітичну напруженість, незважаючи на ослаблення попиту в США на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,5%, до 105,37 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 1,4%, до 97,69 доларів за барель.

"На економічному фронті справи як і раніше негативні, але ми, як і раніше, відчуваємо структурний дефіцит нафти", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

За його словами, інвестори думають про рішення Федеральної резервної системи США за процентними ставками, яке буде прийнято наступного тижня. Чиновники ФРС вказали, що центральний банк, ймовірно, підвищить ставки на 75 базисних пунктів на своєму засіданні 26-27 липня.

"Незважаючи на те, що в планах 75, прогноз буде важливим, і будь - яке пом'якшення прогнозу підвищення ставки буде корисно для глобального зростання", - додав Іннес.

У той час як ознаки зниження попиту в США чинили тиск на ціни на нафту і призвели до зниження базових контрактів приблизно на 3% на попередній сесії, обмежені світові запаси продовжували підтримувати ринок.

"Незважаючи на різке зниження цін на нафту, перспективи пропозиції залишаються проблематичними. До тих пір, поки не з'являться підтверджені докази пом'якшення попиту, посилений війною (Україна) дефіцит пропозиції буде підтримувати ціни на нафту на високому рівні", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

WTI знизилася за останні дві сесії після того, як дані показали, що попит на бензин в США впав майже на 8% в порівнянні з минулим роком в розпал пікового літнього автомобільного сезону через рекордні ціни на заправках. Навпаки, ознаки сильного попиту в Азії підтримали еталонну нафту марки Brent, забезпечивши її перший тижневий приріст за шість тижнів

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися 21 липня, оскільки побоювання з приводу попиту переважують обмежену світову пропозицію.

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