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Нефть дешевеет второй день подряд: что влияеет на мировые цены

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Четверг 21 июля 2022 08:50
Нефть дешевеет второй день подряд: что влияеет на мировые цены Фото: нефть дешевеет вторую сессию подряд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются в четверг, 21 июля вторую сессию подряд. Опасения по поводу спроса перевешивают ограниченное мировое предложение после того, как данные показали прохладный спрос на бензин в разгар летнего автомобильного сезона в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,7%, до 106,15 доллара за баррель после падения на 0,4% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 0,9%, до 99 долларов за баррель после падения на 1,9% в среду.

Цены на нефть были волатильными, так как трейдерам пришлось приспосабливаться к сокращению мировых поставок из-за потери российских баррелей после вторжения страны в Украину, а также опасений по поводу рецессии, которые могут ослабить спрос на энергоносители.

Запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, что намного превышает прогнозы аналитиков Данные показали, что объем предложения бензина, показатель спроса, составил около 8,5 млн баррелей в день, что примерно на 7,6% ниже, чем за тот же период год назад.

"Мы находимся в пике автомобильного сезона, и спрос на бензин отстает", - сказал Стивен Шорк, руководитель The Schork Report.

Глава ING по исследованиям сырьевых товаров Уоррен Паттерсон отметил, что более высокие цены оказывают некоторое влияние на спрос, поскольку спрос на бензин в течение недели снова был сезонно низким.

"Мы ожидаем, что фьючерсы на нефть марки Brent упадут до 100 долларов за баррель к четвертому кварталу 2022 года, что означает умеренное падение по сравнению с текущими уровнями", - отмечает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Напомним, мировые цены на нефть снизились 20 июля под давлением усилий мировых центральных банков по сдерживанию инфляции.

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