Мировые рынки восстанавливаются после обвала из-за коронавируса

Американский фоновый рынок восстанавливает потери после резкой распродажи на прошлой неделе, вызванной опасениями о коронавирусе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones в понедельник, 2 марта, подскочил более чем на 5%, в то время как S&P 500 и Nasdaq прибавили более 4%. Dow Jones показал самый сильный однодневный рост с 2009 года, в то время как S & P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый сильный однодневный рост с декабря 2018 года.

Ралли последовало за худшей с 2008 года неделей на фондовом рынке США, который в четверг скатился в коррекцию из-за опасений о возможной рецессии в связи с эпидемией.

Глава Банка Японии Харухико Курода сообщил в понедельник, что центральный банк предпримет необходимые шаги для стабилизации рынков, потрясенных вспышкой коронавируса, что усилило ожидания скоординированных глобальных мер денежно-кредитной политики.

"Мы можем отмахнуться от экономического спада, но если это начнет распространяться на способность компаний выплачивать долг, то это создаст более серьезные проблемы. Но мне кажется, что центральные банки объединяются, чтобы найти способ оградить кредитные рынки от экономической неопределенности", - сказал Джек Аблин, директор по инвестициям компании Cresset Wealth Advisors в Чикаго.

Цены на нефть во вторник растут второй день подряд на ожиданиях, что мировые центральные банки, скорее всего, решатся на финансовое стимулирование для компенсации последствий вспышки коронавируса, а также благодаря растущему оптимизму в отношении дальнейшего сокращения добычи, которое ОПЕК, возможно, согласует на этой неделе.

Нефть марки Brent выросла на 1,3% до 52,5 доллара за баррель, а WTI - на 1,6% до 47,5 доллара за баррель.

Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2020 года с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.

Как сообщало РБК-Украина, последняя неделя февраля стала худшей после мирового финансового кризиса 2008 года. Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов. В США индекс Dow Jones потерял около 3500 пунктов, или 12,4%.