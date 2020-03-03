Світові ринки відновлюються після обвалу через коронавірус

Американський фоновий ринок відновлює втрати після різкої розпродажі минулого тижня, викликаної побоюваннями щодо коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones в понеділок, 2 березня, підскочив більш ніж на 5%, в той час як S&P 500 і Nasdaq додали більше 4%. Dow Jones показав найбільше одноденне зростання з 2009 року, в той час як S & P 500 і Nasdaq продемонстрували найсильніше одноденне зростання з грудня 2018 року.

Ралі послідувало за найгіршим з 2008 року тижнем на фондовому ринку США, який у четвер скотився в корекцію через побоювання щодо можливої рецесії у зв'язку з епідемією.

Глава Банку Японії Харухіко Курода повідомив у понеділок, що центральний банк зробить необхідні кроки для стабілізації ринків, вражених спалахом коронавірусу, що підсилило очікування скоординованих глобальних заходів грошово-кредитної політики.

"Ми можемо відмахнутися від економічного спаду, але якщо це почне поширюватися на здатність компаній виплачувати борг, то це створить серйозні проблеми. Але мені здається, що центральні банки об'єднуються, щоб знайти спосіб захистити кредитні ринки від економічної невизначеності", - сказав Джек Аблін, директор з інвестицій компанії Cresset Wealth Advisors в Чикаго.

Ціни на нафту у вівторок ростуть другий день поспіль на очікуваннях, що світові центральні банки, швидше за все, зважаться на фінансове стимулювання для компенсації наслідків спалаху коронавіруса, а також завдяки зростанню оптимізму щодо подальшого скорочення видобутку, яке ОПЕК, можливо, погодиться на цьому тижні.

Нафту марки Brent виросла на 1,3% до 52,5 долара за барель, а WTI - на 1,6% до 47,5 долара за барель.

Нагадаємо, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

Як повідомляло РБК-Україна, останній тиждень лютого став найгіршим після світової фінансової кризи 2008 року. Біржова паніка через коронавіруса призвела до втрат 5 трлн доларів. У США індекс Dow Jones втратив близько 3500 пунктів, або 12,4%.