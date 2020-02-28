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Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов

Новости » Экономика     28.02.2020 - 15:09
Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Фондовый рынок потерял 10% за неделю

Мировые рынки акций продолжают падать под угрозой мировой рецессии из-за распространения коронавируса, завершая худшую неделю после мирового финансового кризиса 2008 года потерями 5 трлн в долларов капитализации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс мировых акций MSCI World, который отслеживает почти 50 стран, к пятнице, 28 февраля, упал почти на 10% за неделю - худший показатель с октября 2008 года.

Акции Уолл-стрит упали на 4,4% только в четверг. Индексы потеряли 12% с момента достижения рекордного максимума всего девять дней назад.

Цены на нефть снизились до самого низкого уровня более чем за год, упав на 12% на этой неделе, в то время как все основные промышленные металлы упали на 3-6%.

Доходность защитных 10-летних гособлигаций США достигла рекордного минимума в 1,241%. Последний минимум составлял 1,247%.

Надежды на то, что эпидемия, начавшаяся в Китае в конце прошлого года, закончится через несколько месяцев и что экономическая активность быстро вернется к норме, развеялись, поскольку число случаев в мире возросло.

"Самый большой риск - это то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах и других крупных странах за пределами Азии", - сказал глава SEI Investments по азиатским акциям Джон Лау.

В то же время повышается вероятность, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в США в следующем месяце, а другие крупные центральные банки последуют их примеру, чтобы попытаться избавить экономику от проблем и предотвратить глобальный спад.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-19: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

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