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Мировые фондовые рынки падают из-за угрозы вторжения России в Украину

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Лондон, Понедельник 14 февраля 2022 13:21
Мировые фондовые рынки падают из-за угрозы вторжения России в Украину Фото: угроза российского вторжения в Украину привела к падению фондовых индексов  (facebook.com/NYSE)
Автор: Александр Белоус

Мировые фондовые индексы в понедельник, 14 февраля, упали из-за сообщений о том, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент. Предупреждения об агрессии подняли цены на нефть к семилетнему пику, обвалили евро и заставили инвесторов покупать государственные облигации-убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Европейский фондовый индекс STOXX 600 упал на 2,5%, фьючерсы на Уолл-стрит упали на 0,6%, государственные облигации Украины по понятным причинам вызывают наибольшую тревогу и снизились на 10%.

Соединенные Штаты в воскресенье заявили, что Россия может создать неожиданный предлог для нападения и подтвердили обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Токийский Nikkei за ночь в Азии упал более чем на 2,2%, в то время как падение евро оставило его на уровне 1,1345 доллара.

Широкий индекс мировых акций MSCI снизился на 0,8%, хотя конфликт был не единственным источником настроений. Рынки падают, так как тревожно высокие показатели инфляции в США вызвали слухи о том, что Федеральная резервная система может повысить ставки на целых 50 базисных пунктов в марте.

Падение евро на 0,3% до 1,1317 доллара подняло индекс доллара до 96,258. Доллар также вырос до 77,15 рубля после роста на 2,9% в пятницу. Золото подешевело до 1852 долларов за унцию после роста на 1,6% в пятницу.

Цены на нефть поднялись до нового семилетнего максимума на фоне опасений, что вторжение в Украину приведет к санкциям США и Европы и нарушит экспорт от основного производителя нефти на и без того напряженном рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 94,91 долларов за баррель после того, как ранее был достигнут пик в 96,16 долларов, максимум с октября 2014 года.

Напомним, цены украинских суверенных еврооблигаций 14 февраля упали на 4-6%, ВВП-варрантов - более чем на 9%. На это повлиял негативный новостной фон из-за рисков военного вторжения РФ в Украину.

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Вторжение России в Украину
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