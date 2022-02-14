Світові фондові ринки падають через загрозу вторгнення Росії в Україну
Світові фондові індекси в понеділок, 14 лютого, впали через повідомлення про те, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який момент. Попередження про агресію підняли ціни на нафту до семирічного піку, обвалили євро і змусили інвесторів купувати державні облігації-притулки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Європейський фондовий індекс STOXX 600 впав на 2,5%, ф'ючерси на Уолл-стріт впали на 0,6%, державні облігації України зі зрозумілих причин викликають найбільшу тривогу і знизилися на 10%.
Сполучені Штати в неділю заявили, що Росія може створити несподіваний привід для нападу і підтвердили зобов'язання захищати "кожен дюйм" території НАТО.
Токійський Nikkei за ніч в Азії впав більш ніж на 2,2%, в той час як падіння євро залишило його на рівні 1,1345 долара.
Широкий індекс світових акцій MSCI знизився на 0,8%, хоча конфлікт був не єдиним джерелом настроїв. Ринки падають, оскільки тривожно високі показники інфляції в США викликали чутки про те, що Федеральна резервна система може підвищити ставки на цілих 50 базисних пунктів у березні.
Падіння євро на 0,3% до 1,1317 долара підняло індекс долара до 96,258. Долар також виріс до 77,15 рубля після зростання на 2,9% в п'ятницю. Золото подешевшало до 1852 доларів за унцію після зростання на 1,6% в п'ятницю.
Ціни на нафту піднялися до нового семирічного максимуму на тлі побоювань, що вторгнення в Україну призведе до санкцій США і Європи і порушить експорт від основного виробника нафти на і без того напруженому ринку. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель після того, як раніше був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року.
Нагадавши, ціни українських суверенних єврооблігацій 14 лютого впали на 4-6%, ВВП-варанти - більш ніж на 9%. На це вплинув негативний новинний фон через ризики військового вторгнення РФ в Україну.