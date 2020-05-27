Мировой туризм в этом году упадет на 70%, - ООН

Напомним, ранее Португалия, Испания, Черногория, Греция, Турция, Австралия и ряд других стран объявили, что начнут принимать туристов. При этом в каждой из стран свои требования и даты, когда туристический сезон начнется.

Кроме того, ЕС обнародовал план по спасению экономик на 750 млрд евро.

Согласно плану, больший объем помощи также предоставят более южным странам блока, поскольку они во многом зависят от туризма, который сейчас приостановлен.

Также РБК-Украина писало, что власти в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ, а регион будет 100% туристическим центром Украины.