ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ

Новости » Общество     12.05.2020 - 17:30
В Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ
Фото: Одесский морской порт

На такое количество туристов ожидают в случае выхода из карантина

В Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытия границ в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской облгосадминистрации.

Так, власти рассчитывают, что Одесская область в этом году будет 100% туристическим центром Украины и ожидают принять 4-5 миллиона туристов.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен", - сообщил глава облгосадминистрации Максим Куцый.

По его словам, из-за закрытого авиасообщения с другими странами, основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции летом откроются около половины всех отелей. В аэропортах и на пляжах будет необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры, такие как социальное дистанцирование.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе силовики взяли под стражу членов одной из организованных преступных группировок, которые отбирали имущество у посетителей развлекательных заведений и обычных прохожих на улицах.

Теги Новости Украины Одессатуризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь