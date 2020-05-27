Світовий туризм цьогоріч році впаде на 70%, - ООН

Нагадаємо, раніше Португалія, Іспанія, Чорногорія, Греція, Туреччина, Австралія і ряд інших країн оголосили, що почнуть приймати туристів. При цьому в кожній з країн свої вимоги й дати, коли туристичний сезон розпочнеться.

Крім того, ЄС оприлюднив план з порятунку економік на 750 млрд євро.

Згідно з планом, більший обсяг допомоги також нададуть більш південним країнам блоку, оскільки вони багато в чому залежать від туризму, який зараз призупинено.

Також РБК-Україна писало, що влада в Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів через закриті кордони, а регіон буде 100% туристичним центром України.