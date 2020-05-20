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Мировой рост экологически чистой энергии замедлится впервые за 20 лет

Новости » Экономика     20.05.2020 - 10:06
Мировой рост экологически чистой энергии замедлится впервые за 20 лет
Фото: ветряная турбина (pixabay)

Совокупный рост в 2020-21 годах ожидается на 10% ниже, чем прогнозировалось до пандемии коронавируса

Глобальный рост новых мощностей в области возобновляемых источников энергии в этом году замедлится впервые за 20 лет. Ситуация начнет улучшаться только в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году в мире будет построено меньше ветряных турбин, солнечных электростанций и других установок, производящих возобновляемую электроэнергию, поскольку спрос на энергию в коммерческих и промышленных секторах сократился, а проблемы, связанные с логистикой из-за коронавируса задерживают развитие проектов.

"Страны продолжают строить новые ветряные турбины и солнечные электростанции, но гораздо медленнее", - отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Согласно отчету МЭА, в этом году мощности возобновляемой энергии составят 167 гигаватт (ГВт), что на 13% меньше, чем в прошлом году. Впрочем, общая глобальная мощность возобновляемых источников энергии, как ожидается, в 2020 году вырастет на 6%.

Одними из главных причин такого сценария называются задержки в строительной сфере из-за сбоев в цепочках поставок, карантинные меры по блокировке и социальному дистанцированию, а также проблемы с финансированием.

По прогнозам МЭА, в следующем году количество возобновляемых источников энергии восстановится до уровня, достигнутого в 2019 году. При этом совокупный рост в 2020 и 2021 годах будет на 10% ниже, чем прогнозировалось до вспышки коронавируса.

Ранее в Международном энергетическом агентстве заявляли, что глобальная ценовая война на нефтяном рынке также отрицательно скажется на стремлении стран переходить на экологически чистую энергию.

В конце апреля в Министерстве энергетики Украины озвучили ряд идей по регулированию рынка "зеленой" энергетики. Детальнее о возможных нововведениях - в материале РБК-Украина.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины МЭАэкологиявозобновляемые источники энергии
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