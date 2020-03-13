Нефтяная война затормозит переход на экологически чистую энергию, - МЭА

Фото: Фатих Бироль (wikipedia.org)

Ценовая война на нефтяном рынке ударить по спросу на электромобили

Начавшаяся ценовая война на нефтяном рынке отрицательно скажется на стремлении стран переходить на экологически чистую энергию, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Об этом сообщает The Guardian.

Бироль отметил, что текущая ситуация станет "хорошей проверкой" приверженности климатических обязательств, которые взяли на себя правительства и компании в последнее время.

"Наблюдатели быстро заметят, если повышенное внимание, уделяемое правительствами и компаниями этому переходу, сойдет на нет, когда рыночные условия станут более неблагоприятными", - отметил он.

В частности, ценовая война на нефтяном рынке, наряду с замедлением роста мировой экономики, может ударить по спросу на электромобили и снизить привлекательность мер поддержки возобновляемых источников энергии. Усугубляет ситуацию и то, что низкие цены на энергоносители, как правило, уменьшают экономические выгоды от сохранения энергии и поиска способов более эффективного ее использования.

Напомним, Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу с большой скидкой, по цене 25 доллларов за баррель. Так европейский нефтяной рынок "превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой".