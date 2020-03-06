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Мировой рекорд украинской легкоатлетки Магучих ратифицировано

Новости » Спорт     06.03.2020 - 11:32
Мировой рекорд украинской легкоатлетки Магучих ратифицировано
Фото: Ярослава Магучих (noc-ukr.org)

Предыдущее достижение было установлено в марте 2016 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ратифицировала мировой рекорд в помещении по прыжкам в высоту украинки Ярославы Магучих в категории до 20 лет (U-20). Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В зимнем сезоне 2020 года украинка дважды побила мировой юниорский рекорд в помещении по прыжкам в высоту. Сперва 18 января во Львове Ярослава Магучих прыгнула на 2,01 м, а затем 31 января на соревнованиях в Карлсруэ (Германия) она преодолела 2,02 м, которые официально и стали новым мировым рекордом U-20 в помещении.

Предыдущее достижение - 1,99 м - был установлен американкой Вашти Каннингем 12 марта 2016 года.

В январе нынешнего года Европейская легкая атлетика (European Athletics, ЕА) ратифицировала юниорский рекорд Ярославы Магучих, который она установила по прыжкам в высоту в категории U-20 на чемпионате мира в Дохе (Катар). 30 сентября 2019 украинская спортсменка в возрасте 18 лет взяла высоту 2,04 м, которая принесла ей серебряную медаль чемпионата мира, а также стала мировым юниорским рекордом.

Процесс ратификации предусматривает предоставление официального юридического подтверждения о рекорде.

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