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Світовий рекорд української легкоатлетки Магучіх ратифіковано

Новини » Спорт     06.03.2020 - 11:32
Світовий рекорд української легкоатлетки Магучіх ратифіковано
Фото: Ярослава Магучих (noc-ukr.org)

Попереднє досягнення було встановлене у березні 2016 року

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) ратифікувала світовий рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту українки Ярослави Магучіх у категорії до 20 років (U-20). Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

У зимовому сезоні 2020 року українка двічі била світовий юніорський рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту. Спочатку 18 січня у Львові Ярослава Магучіх стрибнула на 2,01 м, а потім 31 січня на змаганнях у Карлсруе (Німеччина) вона подолала 2,02 м, які офіційно і стали новим світовим рекордом U-20 у приміщенні.

Попереднє досягнення - 1,99 м - було встановлено американкою Вашті Каннінгем 12 березня 2016 року.

У січні нинішнього року Європейська легка атлетика (European Athletics, ЕА) ратифікувала юніорський рекорд Ярослави Магучіх, який вона встановила зі стрибків у висоту у категорії U-20 на чемпіонаті світу у Досі (Катар). 30 вересня 2019 року українська спортсменка у віці 18 років взяла висоту 2,04 м, яка принесла їй срібну медаль чемпіонату світу, а також стала світовим юніорським рекордом.

Процес ратифікації передбачає надання офіційного юридичного підтвердження про рекорд.

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