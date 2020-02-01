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Украинка Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Новости » Спорт     01.02.2020 - 10:50
Украинка Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту
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Украинская спортсменка установила новый мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

Магучих преодолела 2,02 метра с первой попытки. Так, украинка стала чемпионкой соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.

Mit einem U20-Weltrekord im Hochsprung der Frauen hat Yaroslava Mahuchikh eine neue Marke gesetzt - wow und Gratulation zu dieser fantastischen Leistung!

Опубліковано Indoor Meeting Karlsruhe Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Напомним, РБК-Украина писало, что украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли между собой победу на международном легкоатлетическом турнире Springer-Meeting в немецком Котбусе. Две украинки, являющиеся лидерами мирового сезона, были фаворитками в секторе для прыжков в высоту. Поэтому именно между ними и развернулась борьба за золотую награду. В итоге Ярослава покорила 1,98 м и победила, а Юлия с результатом 1,96 метров стала второй. Третью строчку заняла полька Камила Личвинко (1,94 м).

Уже в статусе победительницы Магучих попытала свои силы на высоте 2,02 метра, которые, при условии успеха, стали бы новым рекордом Украины в помещении и мировым рекордом U-20 в помещении. Однако на этот раз планка не устояла.

Украинские прыгуньи в высоту разыграли победу на турнире в Германии Украинская спортсменка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту
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