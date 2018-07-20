Мировое соглашение с "Газпромом" невозможно, - Витренко

Невозможным является мировое соглашение между НАК и "Газпромом" относительно принятых арбитражем решений

Мировое соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" является невозможным. Об этом в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По словам Витренко, речь идет о мировом соглашении относительно принятых Стокгольмским арбитражем решений в спорах между НАК и "Газпромом".

"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение относительно уже принятых арбитражем решений не является возможным. Это даже противоречит сущности мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем", - заявил он.

Кроме того, Витренко добавил, что в арбитраж был подан новый иск НАК по "Газпрому" с требованием компенсации более 12 млрд долларов. И, как отметил Витренко, если "Газпром" хочет заключить "мировое соглашение" по новых арбитражных процессах, он может оплатить НАК компенсацию во внесудебном порядке.

Вместе с тем, он добавил, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года.

"Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство "Северного потока - 2", как политического и антиконкурентного проекта", - резюмировал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Нафтогаз" начал новый арбитражный процесс против российского "Газпрома".

Отметим, по словам главы министерства юстиции Павла Петренко, Украина уже стянула с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.