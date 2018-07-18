"Нафтогаз" почав новий арбітражний процес проти "Газпрому"

"Нафтогаз" через арбітраж вимагає компенсації від заниженного тарифу у 2018-2019 роках на 11,6 млрд доларів

У НАК "Нафтогаз України" повідомили про початок нового арбітражного процессу проти російського "Газпрому". Про це у Facebook написав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Так, "Нафтогаз" вимагає від російської компанії компенсації у 11,6 млрд доларів.

"Починаємо новий арбітражний процесс (проти "Газпрому, - ред.) з вимогою компенсації від заниженного тарифу у 2018-2019 роках на 11,6 млрд доларів. Відновлюємо справжній баланс у стосунках з "Газпромом", - написав він.

За словами Вітренка, "Газпром" наполягає на "відновленні балансу у стосунках" між компаніями, який нібито було порушено через рішення Стокгольмскього арбітражу.

"До відновлення "балансу" про транзит після 2019 року переговори "Газпром" вести не хоче, тільки ні до чого не зобов'язуючі консультації", - зазначив він.

"Україна вже довела, що може успішно боротися проти такої колоніальної політики Росії, що може перемагати. І повертатися назад, "відновлювати баланс", ми не будемо. Натомість ми будемо наполягати на застосуванні європейських правил, які є справедливим балансом у стосунках. Також ми будемо продовжувати примусове стягнення вже 2,62 млрд доларів за рішенням попереднього арбітражу", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна вже повідомляло, що 6 липня поточного року "Нафтогаз" направив в Стокгольмський арбітраж вимогу про перегляд тарифу на транзит газу. У "Нафтогазі" зазначали, що відповідний контракт з "Газпромом" може бути переглянуто у разі істотних змін на газовому ринку Європи, а також у випадку, якщо тариф не відповідає європейському рівню.