Мирова угода з "Газпромом" неможлива, - Вітренко

Неможливою є мирова угода між НАК та "Газпромом" щодо прийнятих арбітражем рішень

Мирова угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" є неможливою. Про це у Facebook написав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, мова йде про мирову угоду щодо прийнятих Стокгольмським арбітражем рішень у суперечках між НАК та "Газпромом".

"Як ми сказали "Газпрому" на тристоронній зустрічі, мирова угода щодо вже прийнятих арбітражем рішень не є можливою. Це навіть суперечить суті мирових угод - потрібно було про них домовлятися до прийняття остаточного рішення арбітражем", - заявив він.

Крім того, Вітренко додав, що до арбітражу було подано новий позов НАК щодо "Газпрому" з вимогою компенсації у понад 12 млрд доларів. І, як зазначив Вітренко, якщо "Газпром" хоче укласти "мирову угоду" щодо нових арбітражних процесів, він може сплатити НАК компенсацію у позасудовому порядку.

Разом з тим, він додав, що це не може затримувати тристоронні переговори щодо транзиту після 2019 року.

"Ну якщо хтось хоче штучно ці переговори затягувати або відкладати, то має бути відкладено і будівництво "Північного потоку - 2", як політичного і антиконкурентного проекту", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, шо "Нафтогаз" почав новий арбітражний процес проти російського "Газпрому".

Зазначимо, за словами глави міністерства юстиції Павла Петренка, Україна вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.