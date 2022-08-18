Миротворцы НАТО готовы вступить в конфликт Сербии и Косово

Миротворческий контингент НАТО готов вступить в конфликт Сербии и Косово, если стабильность между странами окажется под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия.
"НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией на месте. Наша миротворческая миссия KFOR остается сосредоточенной на своем мандате ООН. Если стабильность окажется под угрозой, KFOR готовы вмешаться", - сказал он.
Чиновник также отметил, что ситуация на местах улучшилась, и необходимо предотвратить повторную эскалацию.
Напомним, ранее стало известно, что конфликт между Сербией и Косово обострился. На севере частично признанного государства 31 июля были слышны звуки стрельбы и сирены.
Подробнее читайте в материале: "Ситуация обостряется. Что происходит между Сербией и Косово".