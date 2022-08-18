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Миротворці НАТО готові вступити у конфлікт Сербії та Косово

Фото: Миротворці НАТО готові втрутитись у конфлікт Сербії та Косово (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Миротворчий контингент НАТО готовий вступити у конфлікт Сербії та Косово, якщо стабільність між країнами опиниться під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем закликав всі сторони проявляти стриманість і уникати насильства.

"НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією на місці. Наша миротворча місія KFOR залишається зосередженою на своєму мандаті ООН. Якщо стабільність опиниться під загрозою, KFOR готові втрутитися", - сказав він.

Посадовець також зазначив, що ситуація на місцях покращилася, і необхідно запобігти повторній ескалації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією та Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 липня були чутні звуки стрілянини та сирени.

Детальніше читайте у матеріалі: "Ситуація загострюється. Що відбувається між Сербією та Косово".

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