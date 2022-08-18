Миротворці НАТО готові вступити у конфлікт Сербії та Косово

Миротворчий контингент НАТО готовий вступити у конфлікт Сербії та Косово, якщо стабільність між країнами опиниться під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем закликав всі сторони проявляти стриманість і уникати насильства.
"НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією на місці. Наша миротворча місія KFOR залишається зосередженою на своєму мандаті ООН. Якщо стабільність опиниться під загрозою, KFOR готові втрутитися", - сказав він.
Посадовець також зазначив, що ситуація на місцях покращилася, і необхідно запобігти повторній ескалації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією та Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 липня були чутні звуки стрілянини та сирени.
Детальніше читайте у матеріалі: "Ситуація загострюється. Що відбувається між Сербією та Косово".