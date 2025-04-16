Миротворці в Україні: Рютте застеріг від "дежавю" 2014 року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не хоче повторення провальних Мінських угод та розробляє нові формати захисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

На думку глави Альянсу, для того, щоб відповісти на питання про ймовірність розміщення іноземних контингентів в Україні, слід розуміти, за яких умов може бути досягнуто припинення вогню та укладено мирну угоду.

Рютте підкреслив, що саме ці фактори суттєво впливатимуть на характер гарантій безпеки для України.

Зокрема, він застеріг від повторення ситуації, подібної до тієї, що виникла після підписання Мінських домовленостей.

"Те, що сталося у 2014 році з Мінськом, не було стійким, тривалим і довговічним… Ніхто не хоче повторення цього, тому ми повинні переконатися, що угода між Росією та Україною буде довготривалою", - сказав Рютте.