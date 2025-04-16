Миротворцы в Украине: Рютте предостерег от "дежавю" 2014 года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не хочет повторения провальных Минских соглашений и разрабатывает новые форматы защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По мнению главы Альянса, для того, чтобы ответить на вопрос о вероятности размещения иностранных контингентов в Украине, необходимо понимать, при каких условиях может быть достигнуто прекращение огня и заключено мирное соглашение.

Рютте подчеркнул, что именно эти факторы будут существенно влиять на характер гарантий безопасности для Украины.

В частности, он предостерег от повторения ситуации, подобной той, которая возникла после подписания Минских договоренностей.

"То, что произошло в 2014 году с Минском, не было устойчивым, длительным и долговечным... Никто не хочет повторения этого, поэтому мы должны убедиться, что соглашение между Россией и Украиной будет долговременным", - сказал Рютте.