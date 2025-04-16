Миротворцы в Украине: Рютте предостерег от "дежавю" 2014 года
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не хочет повторения провальных Минских соглашений и разрабатывает новые форматы защиты Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По мнению главы Альянса, для того, чтобы ответить на вопрос о вероятности размещения иностранных контингентов в Украине, необходимо понимать, при каких условиях может быть достигнуто прекращение огня и заключено мирное соглашение.
Рютте подчеркнул, что именно эти факторы будут существенно влиять на характер гарантий безопасности для Украины.
В частности, он предостерег от повторения ситуации, подобной той, которая возникла после подписания Минских договоренностей.
"То, что произошло в 2014 году с Минском, не было устойчивым, длительным и долговечным... Никто не хочет повторения этого, поэтому мы должны убедиться, что соглашение между Россией и Украиной будет долговременным", - сказал Рютте.
Размещение миротворцев в Украине
Ряд стран Европейского Союза не исключают размещения военного контингента в Украине, в случае прекращения боевых действий. В настоящий момент прислать своих миротворцев готовы шесть стран.
Президент Зеленский не исключил, что первыми миротворцев введут Великобритания и Франция.
В частности, Лондон может разместить войска в Украине сроком на 5 лет.
Тем временем премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности без членства страны в Альянсе.
В ответ Рютте заявил, что на повестке дня рассматриваются различные инициативы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.