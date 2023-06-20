Миротворці НАТО в Косово заявили, що готові "не реагувати, а діяти" задля миру в країні

Командувач військ НАТО в Косово Анджело Мікеле Ристучча заявив, що миротворці готові зіткнутися з будь-якими обставинами.

"Саме тому ми одержали додаткові сили. Ми не реагуємо, ми діємо", - заявив він.

Також Ристучча додав, що ситуація залишається дуже напруженою, незважаючи на те, що останні дні спостерігається затишшя. Він зазначив, що для цього конфлікту немає військового рішення.

"Єдиний спосіб вирішити цю ситуацію - це політичне рішення, яке ґрунтується на бажанні обох сторін нормалізувати свої відносини. Але спочатку - деескалація", - сказав Ристучча.

Конфлікт Сербії та Косово

В травні в північних муніципалітетах Косово відбулись проміжні вибори - етнічні серби їх блокували, тому явка склала всього 4%, а перемогу на них здобули етнічні албанці.

Тоді в країні спалахнули протести, які перетворились в масові заворушення. В кінці травня протестувальники поранили близько 30 миротворців НАТО, після чого Альянс направив до Косова ще 700 військових.

Нещодавно відносини між країнами загострились ще сильніше. Причиною цьому стало затримання Сербією трьох косівських офіцерів, яких звинуватили в спробах незаконно проникнути на територію країни. Косово заявляло, що правоохоронців викрали.

Тоді Косово заборонило проїзд транспортним засобам з сербськими номерами, а президент Сербії Александр Вучич заявив, що перемовини з Косово є беззмістовними.

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